Генпрокурор и ВАКС высказались о залоге Гладковскому

Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что залог предотвратит возможность укрытия экс-замсекретаря СНБО Олега Гладковского от правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ в субботу, 19 октября.

"Даже в случае внесения залога органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого и предотвращение его укрытия от органов уголовного преследования", - заявил Рябошапка.

Он также отметил, что судом установлена законность задержания Гладковского детективами НАБУ.

"Таким образом подтверждено, что задержание было произведено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - добавил генпрокурор.

Высший антикоррупционный суд объяснил, что сумма залога, назначенного Гладковскому, соответствует убыткам, нанесеным в результате его деятельности.

"Экс-первый заместитель секретаря СНБО взят под стражу с правом внесением залога в размере 10 623 130 гривен. Соответствующее решение было принято следственным судьей ВАКС после длительного заседания. Сумма залога соответствует убыткам, которые, по предварительной оценке, были нанесены в результате деятельности бывшего первого замсекретаря СНБО", - заявили в антикоррупционном суде.

Напомним, что ранее Гладковского суд арестовал на два месяца, но он может выйти из-под ареста, если внесет залог в размере 10,6 млн грн. Он также может обжаловать это решение в течение пяти дней.

Защита Гладковского заявила, что за него внесут залог 21 октября. Залог внесут только в понедельник в связи с процедурными требованиями.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net