Фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" намерены отправить в психбольницу

Фигурантов так называемого "дела Хизб ут-Тахрир" поместят в психиатрическую больницу для проведения экспертизы. Об этом со ссылкой на адвоката Ремзи Бекирова Эдема Семедляева сообщает Крым.Реалии в субботу, 19 октября.

"В ближайшее время Ремзи переведут в психиатрическую больницу для прохождения данной экспертизы. При том, что амбулаторную экспертизу Ремзи не назначали, а сразу назначили стационарную. Данная экспертиза согласно УПК России не является обязательной. Мы считаем, что эту экспертизу проводят для того, чтобы люди из всех испытаний почувствовали и это: их помещают в психбольницу, предполагая, что они психически нездоровы. ... Такие же постановления есть и на других фигурантов этого дела", - сказал Семедляев.

Он также отметил, что следственные органы уже в третий раз назначают фонографическую экспертизу в отношении фигурантов этого дела.

"Нас ознакомили с постановлениями о назначении фонографической экспертизы. Это уже в третий раз, в связи с тем, что все экспертные учреждения ссылаются на большой объем и минимальный срок, за который они могут провести фонографическую экспертизу - два года. Сейчас следствие нашло иное учреждение, входящее в структуру ФСБ, и они пообещали, что проведут экспертизу быстрее", - сообщил Семедляев.

Напомним, что четырех задержанных в аннексированном Крыму фигурантов дела "Хизб ут-Тахрир" в декабре 2018 приговорили в России к различным срокам лишения свободы: Энвера Мамутова - к 17 годам колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы по обвинению в "организации деятельности террористической организации"; Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Зеври Абсеитова - к девяти годам строгого режима и году ограничения свободы за "участие в террористической организации". Всех четверых также признали виновными в приготовлении к насильственному захвату власти.

Теперь в России рассматривают ужевторое "тело Хизб ут-Тахрир".

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Источник: korrespondent.net