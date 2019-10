В Лондоне прошла демонстрация противников Brexit

Демонстрация противников Brexit прошла в Лондоне, Великобритания. Люди требуют вынести вопрос о выходе страны из ЕС на повторный референдум, передает ВВС в субботу, 19 октября.

Тысячи противников Brexit со всех уголков страны собрались на марш Народное голосование, который начался на Парк-лейн и закончился на Парламентской площади.

"Протестующие радостно приветствовали поддержку поправки Летвин депутатами Палаты общин", - сообщает издание.

Отметим, активисты выступают за проведение нового всеобщего референдума по выходу страны из ЕС.

Cheering from 1 million people on the streets of London as the Letwin amendment passes. It’s time for a #PeoplesVote! ✊️ #peoplesmarch #VoteTheDealDown pic.twitter.com/m1SRJzQ1j3 — Miriam Mirwitch (@mrwtch) October 19, 2019

Напомним, что сегодня состоялось первое за 37 заседание британского парламента в выходной день. В последний раз парламент работал в выходной день в 1982.

На заседании парламент отложил сделку Джонсона по Brexit и обязал Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке. За сделку, которую он предлагал, будут голосовать только после принятия необходимого законодательства.

Джонсон заявил, что не будет просить ЕС об отсрочке и что он не "встревожен" решением парламента.

Источник: korrespondent.net