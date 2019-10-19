В США школьный тренер разоружил стрелка при помощи объятий

В одной из школ Портленда (штат Орегон) тренер по футболу и легкой атлетике Кианон Лоу предотвратил стрельбу, разоружив студента при помощи объятий. Видеозапись инцидента, который произошел еще в мае, опубликовал телеканал ABC News 19 октября.

На записи видно, как молодой человек с оружием в руках пытается зайти в одну из аудиторий. Лоу обнимает его, и выводит из класса, крепко прижимая к себе. Через некоторое время студент добровольно разоружается и обнимает тренера в ответ.

Stunning surveillance footage captured the moment a high school coach in Oregon disarmed a student with a shotgun and then embraced him. Police eventually arrived and took the student into custody. https://t.co/a5artNKKlJ pic.twitter.com/rIKG9Phl0e — ABC News (@ABC) October 19, 2019

Позже в школу прибыли правоохранители и задержали юношу.

В полиции отметили, что поведение тренера продемонстрировало лучший сценарий из того, что могло случиться. "Это был очень эмоциональный момент и для него, и для меня. Тогда я испытывал к нему сострадание. Очень часто, особенно когда вы молоды, вы не понимаете, что делаете, пока все не закончится" − рассказывал Лоу в мае.

В итоге 19-летний студент избежал реального срока наказания. Он признал себя виновным в хранении огнестрельного оружия и получил три года условно.

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Источник: korrespondent.net