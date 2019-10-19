Лента RSS
Подписаться на ленту
20 октября 2019, воскресенье, 01:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
19. 10. 2019

Туск ожидает письмо Джонсона об отсрочке Brexit

 
Председатель Европейского совета Дональд Туск ожидает письма от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с просьбой об отсрочке Brexit. Об этом он написал в Twitter 19 октября после телефонного разговора с британским премьером.

Waiting for the letter.
I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons.

— Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019
 
Ранее политики обсудили ситуацию, сложившуюся по итогам голосования в британской Палате общин.
 
Как сообщают СМИ, Джонсон подтвердил Туску, что письмо будет отправлено в субботу. На его основании глава Евросовета начнет консультации с лидерами стран ЕС, о том, как реагировать дальше. 
 
Ранее депутаты нижней палаты британского парламента перенесли на 21 октября решение вопроса о соглашении между Великобританией и ЕС. В то же время они поддержали поправку, которая обязывает Джонсона просить об отсрочке запланированного на 31 октября выхода страны из ЕС вне зависимости от итогов голосования по сделке.
 
Напомним, в начале сентября Джонсон заявил, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит ЕС о новой отсрочке Brexit.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.