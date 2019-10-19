Туск ожидает письмо Джонсона об отсрочке Brexit

Председатель Европейского совета Дональд Туск ожидает письма от премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с просьбой об отсрочке Brexit. Об этом он написал в Twitter 19 октября после телефонного разговора с британским премьером.

Waiting for the letter.

I just talked to PM @BorisJohnson about the situation after the vote in the House of Commons. — Donald Tusk (@eucopresident) October 19, 2019

Ранее политики обсудили ситуацию, сложившуюся по итогам голосования в британской Палате общин.

Как сообщают СМИ, Джонсон подтвердил Туску, что письмо будет отправлено в субботу. На его основании глава Евросовета начнет консультации с лидерами стран ЕС, о том, как реагировать дальше.

Ранее депутаты нижней палаты британского парламента перенесли на 21 октября решение вопроса о соглашении между Великобританией и ЕС. В то же время они поддержали поправку, которая обязывает Джонсона просить об отсрочке запланированного на 31 октября выхода страны из ЕС вне зависимости от итогов голосования по сделке. Напомним, в начале сентября Джонсон заявил, что скорее будет "лежать мертвым в канаве", чем попросит ЕС о новой отсрочке Brexit.

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Источник: korrespondent.net