В Берлине загорелся вагон поезда, есть пострадавшие

В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. В результате возгорания пострадали три человека, сообщила в Twitter 19 октября пожарная служба немецкой столицы.
По информации ведомства, инцидент произошел на станции Бельвю, расположенной в центре Берлина.
В связи с пожаром было приостановлено движение поездов по нскольким линиям городской электрички.
#Berlin #Tiergarten - Videoupdate zum Brand eines Zuges pic.twitter.com/o2FQTpVs3f
— Polizeireporter-BM (@PolReporter) 19 октября 2019 г.
По данным Berliner Morgenpost, пожар произошел в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба Фрайбург, приехавших в немецкую столицу на матч с берлинским клубом Унион.
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Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на ходу загорелась электричка.
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Источник: korrespondent.net