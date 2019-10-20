В Берлине загорелся вагон поезда, есть пострадавшие

В Берлине загорелся один из вагонов поезда дальнего следования. В результате возгорания пострадали три человека, сообщила в Twitter 19 октября пожарная служба немецкой столицы.

По информации ведомства, инцидент произошел на станции Бельвю, расположенной в центре Берлина.

В связи с пожаром было приостановлено движение поездов по нскольким линиям городской электрички.

#Berlin #Tiergarten - Videoupdate zum Brand eines Zuges pic.twitter.com/o2FQTpVs3f — Polizeireporter-BM (@PolReporter) 19 октября 2019 г.

По данным Berliner Morgenpost, пожар произошел в специальном поезде для болельщиков футбольного клуба Фрайбург, приехавших в немецкую столицу на матч с берлинским клубом Унион.

В США поезд сошел с рельсов и загорелся

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области на ходу загорелась электричка.

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Источник: korrespondent.net