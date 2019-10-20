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20. 10. 2019

В Хмельницком иностранец совершил ДТП, погиб ребенок

 
В Хмельницком гражданин Турции совершил ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка. Об этом в субботу, 19 октября, сообщила пресс-служба областной полиции.
 
Отмечается, что инцидент произошел днем 19 октября на перекрестке улиц Староконстантиновское шоссе и Водопроводной.
 
По данным полиции, 69-летний гражданин Турции, управляя автомобилем Mercedes Е-220, ехал по улице Староконстантиновское шоссе. Поворачивая на перекрестке на улицу Водопроводную, он не предоставил преимущество в движении мотоциклу BMW, который двигался во встречном направлении, в результате чего произошло столкновение транспортных средств.
 
От удара мотоцикл в отбросило на девочку-пешехода, которая стояла на тротуаре неподалеку от места ДТП.
 
В результате аварии 37-летний мотоциклист получил многочисленные переломы и был госпитализирован.
 
Девочку с тяжелыми травмами в состоянии травматического шока доставили в реанимационное отделение Хмельницкой областной больницы, где она скончалась около 20.00.
 
Полиция выясняет обстоятельства аварии. Открыто уголовное производство по части 2 статьи 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами)"
 
Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами.
 
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Ранее сообщалось, что в Запорожье произошло ДТП с участием автомобиля, которым управлял несовершеннолетний. В результате аварии один человек погиб и четверо пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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