Власти Чили ввели комендантский час в большинстве районов Сантьяго из-за протестов, которые переросли в беспорядки. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщил телеканал 24 Horas.

В заявлении армии республики говорится, что комендантский час начнет действовать с 22.00 (4.00 по киевскому времени) до 7.00 (13.00 по киевскому времени). Cмотрите фотогалерею: В столице Чили из-за беспорядков ввели комендантский час Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник, 6 октября. Их вызвало подорожание стоимости проезда в метро на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара).

Участники беспорядков нанесли ущерб нескольким станциям метро и сожгли не менее десяти автобусов. Были задержаны более 300 человек.

В связи со сложившейся ситуацией президент Чили Себастьян Пиньера объявил в столице чрезвычайное положение и отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте.

Напомним, с начала октября проходили акции протеста в Эквадоре. Их спровоцировал указ президента Ленина Морено об отмене госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Президент Эквадора объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.

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Источник: korrespondent.net