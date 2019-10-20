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20. 10. 2019

В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах

 
В Индии учащиеся колледжа сдавали экзамен с картонными коробками на головах. Снимки школьников попали в соцсети и вызвали скандал, сообщает Times of India.
 
Отмечается, что фотографии были сделаны во время экзамена по химии в подготовительном колледже Бхагат в городе Хавери в штате Карнатака. На них ученики сидят за партами с картонными коробками на головах, чтобы не было возможности списывать.
 
Директор колледжа извинился перед властями округа за этот инцидент. Он пояснил, что метод применили в "экспериментальных целях", узнав, о его использовании в других школах.
 
При этом глава учреждения подчеркнул, что все делалось с согласия учащихся, которые сами принесли картонные коробки.
 
Представители местных органов образования прибыли в колледж и вынесли предупреждение его руководству.
 

Cмотрите фотогалерею: В Индии студенты сдавали экзамен с коробками на головах

 
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Источник: korrespondent.net
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