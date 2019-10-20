США перебросят военных из Сирии в Ирак

Около тысячи американских военнослужащих из северо-восточной Сирии будут переброшены в западный Ирак для борьбы с террористической группировкой "Исламское государство". Об этом в субботу, 19 октября, заявил министр обороны США Марк Эспер, сообщает Reuters.

"Вывод войск США из северо-восточной Сирии продолжается. Мы говорим о неделях, не о днях. <...> Текущий план состоит в передислокации этих сил в западный Ирак", − отметил глава Пентгона.

По его словам, речь идет приблизительно об одной тысяче военнослужащих.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию на севере Сирии под названием Источник мира. Из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе Пентагон сообщил об эвакуации около 1000 американских военных.

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Источник: korrespondent.net