Турция согласовала с США создание зоны безопасности в Сирии

Турция договорилась с США о создании на границе с Сирией зоны безопасности протяженностью 444 километра. Об этом в субботу, 19 октября, заявил советник президента Турции Ясин Актай, сообщает РИА Новости.
По словам Актая, с делегацией США была достигнута договоренность, что глубина создаваемой зоны безопасности составит 32 километра, а протяженность − 444 километра.
Он также подчеркнул, что отсутствие письменной договоренности с США относительно зоны безопасности не означает несогласие по этому поводу или по поводу содержания договоренности.
Актай уточнил, что в зону безопасности полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор.
"Достигнутое с американцами соглашение ясное, вооруженные силы Турции будут осуществлять контроль над зоной безопасности, глубину и протяженность которой определит Турция", − отметил он.
Советник указал, что сотрудничество Анкары с Вашингтоном в зоне безопасности будет идти в рамках отношений двух стран как членов НАТО.
Ожидается, что после ухода с этих территорий США оставят за Турцией контроль за безопасностью в этой зоне.
Ранее сообщалось, что военные США не будут принимать участие в создании так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии.
Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира
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Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.
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Источник: korrespondent.net