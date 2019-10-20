Турция согласовала с США создание зоны безопасности в Сирии

Турция договорилась с США о создании на границе с Сирией зоны безопасности протяженностью 444 километра. Об этом в субботу, 19 октября, заявил советник президента Турции Ясин Актай, сообщает РИА Новости.

По словам Актая, с делегацией США была достигнута договоренность, что глубина создаваемой зоны безопасности составит 32 километра, а протяженность − 444 километра.

Он также подчеркнул, что отсутствие письменной договоренности с США относительно зоны безопасности не означает несогласие по этому поводу или по поводу содержания договоренности.

Актай уточнил, что в зону безопасности полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор.

"Достигнутое с американцами соглашение ясное, вооруженные силы Турции будут осуществлять контроль над зоной безопасности, глубину и протяженность которой определит Турция", − отметил он.

Советник указал, что сотрудничество Анкары с Вашингтоном в зоне безопасности будет идти в рамках отношений двух стран как членов НАТО.

Ожидается, что после ухода с этих территорий США оставят за Турцией контроль за безопасностью в этой зоне.

Ранее сообщалось, что военные США не будут принимать участие в создании так называемой "зоны безопасности" на севере Сирии.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

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Источник: korrespondent.net