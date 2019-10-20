Итоги 19.10: Арест Гладковского и отсрочка Brexit

Меркель и Путин обсудили подготовку к нормандской встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин по телефону обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки.
Как сообщили в Кремле, во время разговора, который состоялся по инициативе Германии, российский лидер выдвинул уловия для нормадской встречи: имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство и разведение сил в Золотом и Петровском.
Британский парламент отложил сделку по Brexit
Палата общин британского парламента не утвердила проект обновленного соглашения о Brexit, который ранее согласовал в ЕС премьер-министр Борис Джонсон.
Это привело к тому, что Джонсон вынужден был попросить у Брюсселя отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.
Суд арестовал Гладковского на два месяца
Высший антикоррупционный суд отправил экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 623 130 гривен.
РФ признала украинцев носителями русского языка
Правительство России одобрило проект изменений в закон о гражданстве, согласно которому граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка без собеседования и экзамена.
Утверждение соответствующего закона в РФ упростит процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.
В Житомирской области учителя перекрыли трассу
В Лугинском районе Житомирской области учителя затруднили движение на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин, требуя от местных властей выплатить им зарплаты.
В Красноярском крае РФ прорвало дамбу
В районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.
Вода затопила два рабочих общежития временного типа. В результате инцидента погибли 15 человек и еще 13 числятся пропавшими без вести.
В партии Самопомич выбрали нового лидера
Бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид возглавила партию Объединение Самопомич и сменила на этом посту Андрея Садового.
Ее кандидатуру утвердили на ХХ съезде партии.
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Источник: korrespondent.net
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