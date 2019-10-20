Итоги 19.10: Арест Гладковского и отсрочка Brexit

Меркель и Путин обсудили подготовку к нормандской встрече

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин по телефону обсудили подготовку к саммиту нормандской четверки.

Как сообщили в Кремле, во время разговора, который состоялся по инициативе Германии, российский лидер выдвинул уловия для нормадской встречи: имплементация формулы Штайнмайера в украинское законодательство и разведение сил в Золотом и Петровском.

Британский парламент отложил сделку по Brexit

Палата общин британского парламента не утвердила проект обновленного соглашения о Brexit, который ранее согласовал в ЕС премьер-министр Борис Джонсон.

Это привело к тому, что Джонсон вынужден был попросить у Брюсселя отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

Суд арестовал Гладковского на два месяца

Высший антикоррупционный суд отправил экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10 623 130 гривен.

РФ признала украинцев носителями русского языка

Правительство России одобрило проект изменений в закон о гражданстве, согласно которому граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка без собеседования и экзамена.

Утверждение соответствующего закона в РФ упростит процедуру получения российского гражданства для украинцев и белорусов.

В Житомирской области учителя перекрыли трассу

В Лугинском районе Житомирской области учителя затруднили движение на международной трассе Киев-Ковель-Ягодин, требуя от местных властей выплатить им зарплаты.

В Красноярском крае РФ прорвало дамбу

В районе населенного пункта Щетинкино на реке Сейба произошел прорыв дамбы технологического водоема золотодобывающей артели.

Вода затопила два рабочих общежития временного типа. В результате инцидента погибли 15 человек и еще 13 числятся пропавшими без вести.

В партии Самопомич выбрали нового лидера

Бывшая вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид возглавила партию Объединение Самопомич и сменила на этом посту Андрея Садового.

Ее кандидатуру утвердили на ХХ съезде партии.

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Источник: korrespondent.net