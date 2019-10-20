В НАТО создан кризисный штаб из-за операции Турции в Сирии – СМИ

В НАТО создали кризисный штаб по ситуации вокруг военной операции Турции на севере Сирии и ее возможным последствиям. Об этом в воскресенье, 20 октября, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в Североатлантическом альянсе.

В состав этой структуры вошли эксперты по вопросам разведки и безопасности, специалисты по вопросам военных операций и политические советники.

На заседании Североатлантического совета в составе 29 постпредов государств-членов 16 октября Турция пообещала информировать своих партнеров по альянсу о своих атаках, масштабе ущерба в зоне боевых действий и потоках беженцев. Кроме того, Анкара уведомила, что ее операция на севере Сирии продлится до первой половины ноября. Данная информация была, однако, предоставлена до решения Турции о пятидневном прекращении огня, отмечает газета.

Напомним, 9 октября турецкая армия начала операцию Источник мира в Сирии против сил самообороны сирийских курдов (YPG). Эту группировку Анкара считает союзником запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП). За два дня до этого США объявили о выводе своих военных из приграничных районов Турции и Сирии, тем самым открыв Анкаре путь к наступлению.

Через несколько дней турецкие министерства обороны и энергетики вошли в санкционный список Соединенных Штатов из-за операции Анкары. Кроме того, под ограничительные меры Вашингтона подпали главы этих ведомств, а также глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

Анкара намерена создать в северных регионах Сирии вдоль своей границы так называемую зону безопасности, очищенную от сил самообороны сирийских курдов и боевиков террористических группировок, и расселить там до 2 млн сирийских беженцев, которые сейчас находятся в Турции.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

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Источник: korrespondent.net