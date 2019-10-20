Япония и Франция предложили кредит Ирану на $18 млрд – СМИ

Власти Японии и Франции предложили совместный план предоставления Ирану кредита в размере около 18,42 млрд долларов под обеспечение за счет нефти, если Тегеран вновь вернется к соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе. Об этом сообщила газета Майнити в воскресенье, 20 октября.

По данным издания, правительство Японии решило поддержать озвученную летом этого года инициативу Франции по предоставлению Ирану помощи в размере 15 млрд долларов (около 1,63 трлн иен) после того, как Тегеран потребовал увеличить объемы займа для компенсации негативного влияния от ужесточения санкций, и довести эту сумму до примерно 18,42 млрд долларов (2 трлн иен).

Газета пишет, что японские власти надеются таким образом сгладить возможное недовольство планами Токио направить в Ормузский пролив два судна морских сил самообороны Японии для сопровождения гражданских судов. Кроме этого, по информации источников, правительство Японии полагает, что финансовая поддержка может способствовать началу диалога между Ираном и США по ядерной проблеме.

Предполагается, что гарантии по кредиту будут обеспечены за счет нефти, а целевое использование финансов будет ограничено закупками продовольствия и медикаментов.

Летом этого года Франция выступила как представитель от Европы с собственными инициативами по поддержанию сделки с Ираном по его ядерной программе. По информации СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента США Дональда Трампа рассмотреть шаги, которые позволят Ирану увеличить экспорт нефти. Идея, предположительно, заключается в том, чтобы позволить Ирану продавать не менее 700 тысяч баррелей нефти в день. Второй пункт этого плана – предоставление кредита в размере около 15 млрд долларов для Ирана, чтобы страна смогла использовать твердую валюту в обход санкций США.

Информацию о кредите в 15 млрд долларов позже подтвердил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи, отметивший, что возврат к реализации Тегераном ядерной сделки зависит от предоставления этой суммы.

Напомним, 8 мая, в годовщину выхода США из ядерной сделки, Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе − в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.

Позднее МАГАТЭ подтвердило, что Тегеран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов.

В начале июля Иран заявил, что начинает обогащать уран выше уровня в 3,67%, оговоренного ядерной сделкой.

Также власти страны объявили, что через 60 дней перейдут к третьей фазе сокращения обязательств в рамках совместного всеобъемлющего плана действий, если европейские страны не найдут способ выполнить свою часть сделки.

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Источник: korrespondent.net