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20. 10. 2019

В Луганской области без воды 80 тысяч человек

В результате отключения от электроснабжения трех насосных станций Лисичанского коммунального специализированного предприятия (ЛКСП) Лисичанскводоканал без воды остались около 80 тысяч человек. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 20 октября

Указано, что в связи с задолженностью за потребленную электроэнергию отключены от электроснабжения насосные станции РТИ, Белогоровская и Боровская.

В результате отключения без централизованного водоснабжения остались центральная, южная части Лисичанска, города Приволье и Новодружеск – всего около 80 тысяч жителей.

Накануне подразделения ГСЧС подвезли населению и на объекты инфраструктуры 140 кубометров технической воды.

Напомним, в начале октября Лисичанск частично остался без воды из-за аварии. Тогда произошел прорыв на магистральном водоводе в районе насосной станции Белогоровская.

Также в Лисичанске неоднократно отключали воду из-за долгов.

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Источник: korrespondent.net
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