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20. 10. 2019

В Чили три человека погибли в ходе беспорядков

В Чили появились первые жертвы беспорядков, возникших в ходе протестов в столице страны – городе Сантьяго. Три человека погибли при пожаре в одном из супермаркетов, сообщила мэр Карла Рубилар в воскресенье, 20 октября.

"Мы должны сообщить о том, что три человека погибли при пожаре в супермаркете. Двое сгорели заживо, а третий был доставлен в больницу в тяжелом состоянии, но позже умер" – заявила Рубилар в ходе выступления, видео которого обнародовано в ее Twitter.

В свою очередь полиция города сообщила о 156 пострадавших в ходе протестов.

Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник, 6 октября. Их вызвало подорожание стоимости проезда в метро на 30 песо (0,04 доллара) до максимума в 850 песо (1,2 доллара).

Поначалу мирные акции к 18 октября переросли в столкновения с правоохранителями – люди устанавливали баррикады, стучали в кастрюли в знак несогласия с увеличением цен, нанесли ущерб многим станциям метро, подожгли один из торговых центров, автобусы. Уже 19 октября в центр Сантьяго была стянута бронетехника.

Президент Чили Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в провинциях Сантьяго и Чакабуко, но протесты продолжились.

В субботу власти приостановили повышение тарифов на проезд до выработки новых договоренностей.

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Источник: korrespondent.net
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