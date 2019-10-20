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20. 10. 2019

В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами: 10 пострадавших

Вечером в субботу в Венгрии произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали по меньшей мере 10 граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба венгерской полиции 19 октября.

Микроавтобус Mercedes с украинскими гражданами вылетел с трассы и протаранил дерево недалеко от границы со Словакией.

Издание Mukachevo.net со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева сообщает, что водитель микроавтобуса превысил скорость и не справился с управлением.

"В результате ДТП пострадали 10 граждан Украины: шесть человек получили тяжелые травмы, четыре – легкие", – рассказал Погорельцев и добавил, что "трем гражданам были сделаны неотложные операции".

Дипломат также сообщил, что пострадавшие находились в сознании и самостоятельно сообщили родным и держат с ними связь. Украинцев госпитализировали в медицинские учреждения региона Боршод-Абауй-Земплен.

Cмотрите фотогалерею: В Венгрии разбился микроавтобус с украинцами: 10 пострадавших

Ранее в Венгрии на трассе М3 вблизи города Ньиредьхаза грузовик попал в аварию на мосту и буквально повис в воздухе. Водитель выжил.

Также сообщалось, что в Хмельницком гражданин Турции совершил ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка.

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Источник: korrespondent.net
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