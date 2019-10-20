В зоне ООС тренировались войска ПВО

В районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе прошли учения по противовоздушной обороне. Об этом накануне сообщила пресс-служба Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

"Пока враг систематически нарушает минские соглашения, украинские зенитчики тренируются действовать быстро и слаженно. В районе проведения ООС они эффективно уничтожают вражеские беспилотники и постоянно поддерживают уровень собственной обучаемости", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках командно-штабных учений проведена тренировка зенитно-ракетной батареи Оса по отражению воздушного удара и прикрытия объектов инфраструктуры. К маневрам присоединились расчеты ПЗРК Оса, Игла и ЗУ 21-2.

Также взаимодействовали зенитно-ракетные подразделения с воздушными силами, представленные самолетами МиГ-29 и Су-25.

"Также к тренировке привлекались радиолокационные средства полка, осуществляли разведку воздушного пространства. С поставленной задачей подразделения справились и показали высокий уровень обучаемости и слаженности действий. В случае реальной атаки агрессора зенитно-ракетные подразделения способны дать эффективный отпор врагу", – говорится в сообщении.

Напомним, в начале октября зенитные войска ВСУ проводили учения с боевой стрельбой.Кульминацией учений стало отражение массированного воздушного нападения врага одновременно двумя полками С-300П и Бук-М1, а также дивизионами С-125.

А на этой неделе в Николаеве стартовали первые украино-британские учения Warrior Watcher.

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Источник: korrespondent.net