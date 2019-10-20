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20. 10. 2019

Судно с катерами Island в Черном море – журналист

В Черное море вошел сухогруз Ocean Freedom с военными катерами класса Island для Украины. Об этом сообщил главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко на своей странице в Facebook в воскресенье, 20 октября.

По его словам, сегодня в акваторию Черного моря вошел сухогруз Ocean Freedom, который доставит в порт Одессы два патрульных катера, переданных Украине в рамках военной помощи США.

Судно Ocean Freedom под американским флагом вышло из Балтимора 3 октября. Утром 14 октября корабль прошел Гибралтарский пролив.

Патрульные катера Р190 Славянск и Р191 Старобельск закреплены на верхней палубе сухогруза. Ожидается, что Ocean Freedom прибудет в Одессу 20-21 октября.

Напомним, больше года назад США передали Украине два катера Island. Сообщалось, что характеристики катеров позволяют проводить патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

В сентябре этого года украинские моряки завершили обучение на катерах Island. После разгрузки в Одессе катера вооружат, после чего их включат в состав ВМС.

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Источник: korrespondent.net
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