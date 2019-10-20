Глава Киевской ОГА написал заявление об отставке

Председатель Киевской областной государственной администрации (ОГА) Михаил Бно-Айриян написал заявление о своей отставке. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 20 октября.

"Прошу принять мою отставку с должности главы Киевской областной государственной администрации", – говорится в документе.

О причинах такого решения Бно-Айриян не сообщает. Но при этом в комментарии к сообщению он процитировал отрывок романа украинского писателя Ивана Багряного "Сад Гетсиманский": "Лучше умереть раз, умереть гордо, с несломленной душой, чем ползать на коленях и умереть дважды – морально и физически. Но в первом варианте еще есть шанс вообще не умереть".

Отметим, что буквально вчера, в предыдущем своем посте, Бно-Айриян сообщил, что он провел 100 дней на посту главы Киевской ОГА и заявил, что это был "крутой опыт".

Фото: Михаил Бно-Айриян / Facebook

Напомним, 10 июля президент Владимир Зеленский назначил Бно-Айрияна новым главой Киевской ОГА.

Ранее Бно-Айриян в 2015-2016 годах возглавлял Департамент стратегического планирования и европейской интеграции в Минэнерго. Также занимал пост директора по коммуникациям и международного сотрудничества Укрэнерго.

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Источник: korrespondent.net