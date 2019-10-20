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20. 10. 2019

Епифаний получил премию за защиту прав человека

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний получил в США награду Athenagoras Human Rights Award за защиту прав человека. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook в воскресенье, 20 октября.

"Принял сегодня в Нью-Йорке Athenagoras Human Rights Award. Принял ее не как награду для меня лично, а как награду успеха труда тысяч и даже миллионов украинских православных верующих на родине и в диаспоре. Потому что поместная Украинская православная церковь... является плодом труда, подвига, молитв и борьбы многих поколений нашего народа, сотен иерархов, многих тысяч священников и миллионов верующих", – заявил митрополит.

Епифаний напомнил, что награда носит имя патриарха Афинагора – выдающегося церковного и общественного деятеля ХХ века, который был "настоящим служителем единства и канонического порядка вселенского православия".

Предстоятель ПЦУ, что перед украинской церковью "появляются и еще будут появляться много вызовов".

"Верю, что настанет день, когда все без исключения Поместные Церкви последуют каноническому решению Вселенского патриархата и признают нашу поместную православную церковь Украины", – отметил Епифаний.

Cмотрите фотогалерею: Епифаний получил премию за защиту прав человека

Напомним, 12 октября Элладская православная церковь первой признала автокефалию ПЦУ и официально начала общение с поместной церковью Украины.

В тот же день в РПЦ заявилио подрыве единства православия из-за "украинского раскола".

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Источник: korrespondent.net
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