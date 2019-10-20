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20. 10. 2019

В Крыму водитель без прав устроил смертельное ДТП

В аннексированном Крыму один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП, произошедшем на трассе в Ленинском районе. Об этом сообщает МВД РФ в воскресенье, 20 октября.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля ВАЗ-21083, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Керчи, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito.

"Водитель ВАЗа, который в этот момент в автомобиле был один, смертельно травмирован и скончался до приезда бригады скорой помощи", – говорится в сообщении.

Российские полицейские называют погибшего виновником ДТП. Также установлено, что у него не было прав для управления транспортными средствами.

Ранее стало известно, что в Венгрии произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали 10 граждан Украины. Троих человек срочно прооперировали.

Также сообщалось, что в Хмельницком гражданин Турции совершил ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка.

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Источник: korrespondent.net
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