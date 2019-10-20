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20. 10. 2019

Индия и Пакистан обменялись ударами, есть жертвы

Сухопутные силы Индии нанесли артиллерийский удар по лагерям боевиков, расположенных на подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира. В ходе обстрела от четырех до пяти пакистанских военнослужащих были убиты, сообщает телеканал NDTV в воскресенье, 20 октября.

Источники телеканала утверждают, что это был ответ на обстрел с подконтрольной Пакистану территории, в ходе которого в воскресенье были убиты двое индийских военнослужащих и один мирный житель.

В свою очередь пакистанский телеканал Aaj TV сообщил в воскресенье, что в ответ на "неспровоцированный огонь" с индийской стороны пакистанская армия также открыла стрельбу и убила девять индийских военнослужащих, а также разрушила два бункера. По данным телеканала, в ходе перестрелки погибли один пакистанский солдат и трое мирных жителей.

Ранее в октябре военные в Индии признали, что они сбили ракетой свой вертолет Ми-17 в штате Джамму и Кашмир в феврале нынешнего года. Тогда погибли семь человек. Армия Пакистана отвергла причастность к этому инциденту.

Напомним, февральская эскалация в отношениях между Пакистаном и Индией произошла после теракта в Кашмире 14 февраля, в котором погибли 44 индийских силовика. В результате последовавших боевых действий были сбиты несколько самолетов.

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Источник: korrespondent.net
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