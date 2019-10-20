В Николаеве автомобиль с двумя полицейскими врезался в бетонный столб. В результате аварии один из них погиб, а другой получил травмы. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции в воскресенье, 20 октября.

Отмечается, что инцидент произошел накануне вечером на Богоявленском проспекте. 25-летний водитель Opel Vectra вылетел с проезжей части и врезался в столб. В результате аварии пассажир умер на месте, а водителя госпитализировали в тяжелом состоянии.

Позже в патрульной полиции сообщили, что в автомобиле находились сотрудники управления патрульной полиции Николаевской области – Сергей Афанасьев и Игорь Озеров.

"За рулем был Сергей. Он не справился с управлением и попал в ДТП. Сейчас он госпитализирован. Врачи борются за его жизнь и делают все возможное. Но, к сожалению, для Игоря, который был пассажиром, эта поездка стала последней", – говорится в сообщении.

Предварительно инцидент квалифицирован по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Николаеве патрульный полицейский погиб в ДТП

Ранее под Николаевом произошло столкновение автомобилей Тoyota и Lexus. В этом ДТП погибли замначальник областного управления Нацполиции, полковник Сергей Сидоренко и и.о. начальника управления противодействия наркопреступности, подполковник Владимир Илличко.

Также в воскресенье сообщалось о гибели полицейского в дорожной аварии в Днепре. Он выехал на встречную полосу на Полтавском шоссе и устроил ДТП с участием четырех автомобилей. В этой аварии пострадали еще два человека – женщина и ребенок.

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Источник: korrespondent.net