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20. 10. 2019

В Швейцарии проходят парламентские выборы

 
Избиратели в Швейцарии выбирают новый национальный парламент, последние опросы показывают, что успеха могут достичь зеленые партии, сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.
 
Голосование заканчивается в полдень воскресенья. Большинство швейцарских избирателей отдают свои голоса по почте.
 
Выборы 200 членов Национального совета, нижней палаты парламента, и 46 членов Совета кантонов, верхней палаты, могут стать очередным знаком того, что опасения по поводу изменения климата влияют на европейские электоральные настроения.
 
На данный момент в стране правит широкая коалиция партий, в которую входят левые и правопопулистская Швейцарская народная партия. Зеленые партии в коалицию не входят.
 
Активность избирателей на выборах в последнее время составляла менее 50 процентов. Политологи объясняют это тем, что швейцарцы имеют право участвовать в голосованиях и референдумах не менее четырех раз в год.
 
Напомним, что в сентябре в Швейцарии прошли акции протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения 5G.
 

Источник: korrespondent.net
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