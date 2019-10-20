В Швейцарии проходят парламентские выборы

Избиратели в Швейцарии выбирают новый национальный парламент, последние опросы показывают, что успеха могут достичь зеленые партии, сообщает Европейская правда со ссылкой на AP.

Голосование заканчивается в полдень воскресенья. Большинство швейцарских избирателей отдают свои голоса по почте.

Выборы 200 членов Национального совета, нижней палаты парламента, и 46 членов Совета кантонов, верхней палаты, могут стать очередным знаком того, что опасения по поводу изменения климата влияют на европейские электоральные настроения.

На данный момент в стране правит широкая коалиция партий, в которую входят левые и правопопулистская Швейцарская народная партия. Зеленые партии в коалицию не входят.

Активность избирателей на выборах в последнее время составляла менее 50 процентов. Политологи объясняют это тем, что швейцарцы имеют право участвовать в голосованиях и референдумах не менее четырех раз в год.

Напомним, что в сентябре в Швейцарии прошли акции протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения 5G.

Источник: korrespondent.net