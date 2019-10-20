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20. 10. 2019

Беспорядки в Барселоне: Убытки превысили 2,5 млн

 
Власти Барселоны подсчитали, что начиная со вторника в результате протестов был нанесен ущерб на сумму более 2,5 миллионов евро, сообщило агентство EFE.
 
Это лишь предварительные подсчеты властей, в результате сумма нанесенного ущерба может быть выше. Во время беспорядков было сожжено более тысячи мусорных контейнеров. Манифестанты громили витрины магазинов и кафе, сгорело несколько автомобилей, нанесен ущерб десяткам машин правоохранительных органов.
 
 
Барселона в пятницу, 18 октября, пережила самую страшную ночь городских беспорядков за десятилетия, когда молодые люди в масках перекрывали дороги горящими мусорными баками и бросали камни в силовиков.
 
По данным местных властей, 182 людей по всему региону пострадали, в том числе 152 в Барселоне. Около 17 полицейских также попали в больницы. Полиция заявила, что арестовала 54 человека в пятый день столкновений.
 
Напомним, Верховный суд Испании посадил в тюрьму девять каталонских лидеров сепаратистов. Из-за этого город охватили протесты. 
 

Источник: korrespondent.net
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