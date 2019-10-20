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20. 10. 2019

ДТП с украинцами в Чехии: 10 человек в больнице

 
Десять граждан Украины госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса возле села Несовице в Чехии, сообщает Mukachevo.net со ссылкой на чешские СМИ и спасателей округа Висково. 
 
Авария произошла в ночь на 20 октября на 30-м километре дороги I/50 по дороге в Брно.
 
Автобус, в котором находились 12 пассажиров, слетел с дороги и перевернулся на крышу. Среди пострадавших - 3 женщины и 7 мужчин. По данным издания, в ДТП попали граждане, ехавшие на заработки. 
 
"Пожарные оказывали первую помощь пострадавшим. Во время спасательных работ движение на дороге было остановлено в 4:50", - сообщил представитель пожарной службы округа Висково. 
 
Напомним, что вечером в субботу в Венгрии произошло ДТП с участием микроавтобуса, в котором пострадали по меньшей мере 10 граждан Украины. Микроавтобус Mercedes с украинскими гражданами вылетел с трассы и протаранил дерево недалеко от границы со Словакией.
 
 

Источник: korrespondent.net
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