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20. 10. 2019

Киевской области уже нашли нового руководителя

 
Кабинет министров Украины согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской областной государственной администрации, соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании правительства.
 
На заседании 20 октября правительство согласовало назначение Алексея Чернышова главой Киевской ОГА. О нем известно, что он является харьковским бизнесменом и партнером члена фракции Оппозиционная платформа - За жизнь Александра Фельдмана.
 
Напомним, сегодня стало известно, что действующий глава Киевской ОГА Михаил Бно-Айриян написал заявление на имя президента Владимира Зеленского с просьбой поддержать его отставку. Чиновник уходит с должности спустя всего 100 дней после назначения на фоне критики со стороны части правящей партии.

Источник: korrespondent.net
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