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20. 10. 2019

В Германии отменена сотня рейсов из-за забастовки бортпроводников

 
Бортпроводники четырех авиакомпаний, входящих в группу Lufthansa, объявили забастовку, из-за этого отменили рейсы в аэропортах Берлина, Гамбурга, Мюнхена, Франкфурта-на-Майне, Дюссельдорфа и Кельна, сообщает Deutsche Welle.
 
Первоначально забастовку планировалось провести с 5 до 11 часов утра в воскресенье, но сотрудники решили продлить ее до полуночи. В Lufthansa заявили сотрудникам, что забастовка незаконна, а выход на нее может им навредить. В профсоюзе назвали это заявление «новым уровнем угроз».
 
В забастовке приняли участие сотрудники компаний Eurowings, Germanwings, SunExpress и CityLine. Из-за этого в международном аэропорту Берлин-Тегель отменили порядка 15 рейсов, в аэропорту Гамбурга - минимум 12, порядка 10 рейсов отменено в аэропорту Мюнхена. В аэропортах городов Франкфурт-на-Майне, Дюссельдорф и Кельн не уточняют число отмененных полетов. Общее их число может быть больше ста.
 
Бортпроводники Lufthansa не присоединились к забастовке своих коллег в дочерних компаниях, поскольку ранее руководство Lufthansa повысило им зарплату на 2%.
 
По информации диспетчерских аэропортов Киева, предупреждений о задержках рейсов нет.
 
Напомним, что в столице Риге, Латвия, двадцать граждан Украины пропустили свой рейс из-за заминки в аэропорту. 
 

Источник: korrespondent.net
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