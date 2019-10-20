Кабмин назначил и.о. председателя НАПК

Кабинет министров на заседании в воскресенье, 20 октября, временно возложил исполнение обязанностей председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции на Наталью Новак.

С 28 марта 2018 года НАПК возглавлял Александр Мангул. До этого два года председателем НАПК была Наталья Корчак.

Наталья Новак триды избиралась депутатом Киевского городского совета - III, IV и V созывов. В V созыве была заместителем председателя депутатской фракции Удар Виталия Кличко.

С ноября 2012 - народный депутат Верховной Рады VII созыва, №11 в партийном списке партии Удар. На внеочередных выборах в Верховную Раду 2014-го была избрана народным депутатом по партийному списку (№16) от Блока Петра Порошенко. Была заместителем председателя комитета ВР по вопросам государственного строительства и местного самоуправления.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который перезагружает Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК). Согласно закону, управлять деятельностью НАПК вместо членов будет председатель, которого назначает и увольняет Кабинет министров. Таким образом, форма управления НАПК будет изменена с коллегиальной на единоличную.

Председатель будет назначаться на четыре года, одно и то же лицо не может занимать эту должность дважды подряд, а одним из оснований для увольнения будет вывод комиссии по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАПК о неэффективности такой деятельности. Глава агентства сможет назначить себе трех заместителей.