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20. 10. 2019

Правительство утвердило программу развития Карпат

 
Кабинет министров на заседании в воскресенье утвердил Государственную программу развития региона украинских Карпат на 2020-2022 годы.
 
Программа направлена на улучшение социального и экономического развития украинских Карпат, повышение транспортной доступности отдельных горных территорий.
 
Она включает широкий круг вопросов: построение дорог, создание новых рабочих мест, развитие туризма в регионе Карпат, в частности Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областей.
 
Напомним, что в Карпатах спасли туристок из Германии. Две молодые немки заблудились в горах и нуждались в медицинской помощи. Спасателям понадобилось менее двух часов, чтобы их найти.
 

Источник: korrespondent.net
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