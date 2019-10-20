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20. 10. 2019

Под Киевом при задержании умер мужчина

 
В Барышевке Киевской области при задержании умер мужчина, сообщает полиция Киевской области.
 
В субботу, 20 октября, в полицию поступило сообщение о семейной драке, инициатор конфликта разгромил в доме мебель, нанес удар ножом родственнику, после чего скрылся на авто. В области ввели план-перехват и разыскали нападающего. Водитель начал сопротивляться полиции и бросался с ножом, но его удалось обезвредить и задержать.
 
"Задержанному становилось плохо, тогда полицейские вызвали скорую и оказывали неотложную медицинскую помощь. Врачи скорой, которые позже приехали на вызов, не смогли спасти мужчину - задержанный умер", - говорится в сообщении полиции.
 
О происшествии сообщили в прокуратуру и ГБР. Судебно-медицинский эксперт в присутствии работников Государственного бюро расследований, телесных повреждений, которые могли бы повлечь за собой смерть, не обнаружил. Окончательную причину установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
 
Напомним, что в Киеве на улице Никольско-Слободской произошел смертельный инцидент. Мужчина шел домой с работы, закурил сигарету и умер.

Источник: korrespondent.net
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