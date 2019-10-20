Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии

Американские военные полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии, сообщает SANA.

На базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.

Также военные эвакуируют и оставшиеся базы в провинции Хасака. В частности, речь идет о военном городке, который находился возле дамбы на реке Евфрат.

Напомним, что США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.

Источник: korrespondent.net