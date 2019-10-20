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20. 10. 2019

Американцы разбомбили свою авиабазу в Сирии

 
Американские военные полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии, сообщает SANA.
 
На базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.
 
 
Также военные эвакуируют и оставшиеся базы в провинции Хасака. В частности, речь идет о военном городке, который находился возле дамбы на реке Евфрат.
 
Напомним, что США намерены эвакуировать всех оставшихся американских военных из северной части Сирии из-за продолжающегося турецкого наступления в регионе.
 

Источник: korrespondent.net
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