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20. 10. 2019

Зеленский посетит интронизацию императора Японии

Президент Украины Владимир Зеленский 21-24 октября посетит с рабочим визитом Японию для участия в церемонии интронизации Императора Японии Нарухито, сообщает пресс-служба президента

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
 
Отмечается также, что запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Однако каких именно, пресс-служба не уточняет.
 
Всего на церемонии интронизации нового императора будут присутствовать представители 174 стран, среди иностранных гостей ожидаются британский принц Чарльз и заместитель председателя КНР Ван Цишань.
 
Напомним, что император Нарухито вступил на престол 1 мая. Тогда ему были вручены символы его полномочий - главная государственная и личная императорская печати, а также так называемые священные регалии - меч и драгоценная яшма. Третья регалия - металлическое зеркало - хранится в храме, где символически пребывает богиня Солнца Аматэрасу, мифическая прародительница династии японских монархов.
 
Главные церемонии по этому поводу планировалось провести 22 октября, а также в ноябре. Однако из-за последствий тайфуна Хагибис, который обрушился на Японию 12 октября и унес жизни по крайней мере 78 человек, было решено перенести торжественный парад на 10 ноября. Сама церемония интронизации пройдет 22 октября, как и планировалось.
 

Источник: korrespondent.net
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