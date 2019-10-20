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20. 10. 2019

Папа Римский представил smart-четки, хакеры их быстро взломали

 
Эксперт по кибербезопасности из Франции Батист Роберт обнаружил в представленных Папой Римским smart-четках критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к электронной почте пользователей, сообщает CNET.
 
"Это очень серьезная уязвимость, поскольку позволяет злоумышленнику захватить учетную запись жертвы и получить персональную информацию", — отметил он.
 
В среднем на взлом eRosary уходило не более 15 минут. Пентестер уже связался с Ватиканом, после чего уязвимость закрыли.
 
"Когда вы регистрировались в приложении «Click to Pray», вы использовали электронную почту. На нее вместо пароля отправлялся ПИН-код. Это происходило каждый раз при запуске", — объяснил эксперт уязвимость.
 
 
Умные четки Click To Pray eRosary, которые объединяют функции smart-часов и обычных молитвенных четок представила всемирная сеть молитвы Папы Римского
 
Браслет состоит из 10 бусин и креста из гематита и черного агата. В браслет помещен чип, который собирает данные о владельце, что позволяет использовать аксессуар как простые smart-часы. Технология Click to Pray активизируется, когда владелец четок крестится и открывает доступ к аудиогиду, эксклюзивным изображениям и персонализированному контенту о молитве Розария. Розарий — католические четки и форма молитвы в Римо-католической церкви с использованием этих четок.
 
Напомним, что 1 сентября Папа Франциск опоздал на воскресную речь на площадь Святого Петра, из-за того, что застрял в лифте в Ватикане на 25 минут,

Источник: korrespondent.net
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