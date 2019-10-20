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20. 10. 2019

Число пострадавших в ходе протестов в Чили превысило 500

 
Более 200 человек обратились за медицинской помощью за последние сутки в столице Чили Сантьяго, охваченной протестами, которые переросли в беспорядки, такие данные предоставил в воскресенье министр здравоохранения республики Хайме Маньялич.
 
Ранее сообщалось о 314 пострадавших в ходе протестов в Сантьяго и регионе Вальпараисо.
 
"За последние 24 часа с травмами разной степени тяжести обратились 208 человек. 32 человека находятся в больницах столичного округа, 10 из них в тяжелом состоянии", - приводятся слова министра в Twitter ведомства. Министр также сообщил журналистам о гибели гражданина Колумбии от огнестрельного ранения. Обстоятельства его смерти устанавливаются.
 
 
Напомним, протесты, которые переросли в беспорядки и столкновения с полицией, начались в Сантьяго в понедельник после того, как стоимость проезда в метро в среднем выросла на 30 песо до максимума в 850 песо (1,2 доллара). Позднее беспорядки охватили и другие города страны. Были задержаны более 600 человек.
 
В связи со сложившейся ситуацией президент страны Себастьян Пиньера объявил чрезвычайное положение в столице и ряде других городов, а также отменил повышение цен на проезд в общественном транспорте. В Сантьяго, Консепсьоне и Вальпараисо был объявлен комендантский час. Несмотря на введенную меру в городах были зафиксированы беспорядки, грабежи и случаи мародерства.
 
Власти Консепсьона уже сообщили о повторном введении комендантского часа.
 

Источник: korrespondent.net
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