Подозрение Гладковскому связано с Пашинским - ГПУ

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявляет, что подозрение, предъявленное бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому, "имеет определенные связи" с бывшим нардепом Сергеем Пашинским.

"Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связаны с этим же лицом (Пашинским). Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - заявил Рябошапка в интервью телеканалу ICTV.

Отвечая на вопрос, не кажется ли ему странным, что Пашинский, который был связан с Укроборонпромом, обвиняется совсем по другому эпизоду, Рябошапка сказал: "Возможно, это может выглядеть странным, но вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться".

"Мы не анонсируем подозрения или определенные процессуальные решения, но в течение определенного времени я не исключаю, что такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах", - добавил он.

Напомним, что 19 октября Высший антикоррупционный суд избрал экс-первому замсекретаря СНБО Олегу Гладковскому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней до 15 декабря и определил ему залог в размере 10,6 миллионов гривен.

18 октября Апелляционный суд оставил в силе решение Печерского суда, избравшего нардепу 5-8 созывов Сергею Пашинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Источник: korrespondent.net