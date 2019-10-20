В Барселоне прошел митинг за единую Испанию

В центре Каталонии, Барселоне, прошел антисепаратистский митинг с призывом положить конец насилию, сообщает Reuters

Митинг был организован противником каталонского национализма и лидером партии Граждане Альбертом Риверой. Он заявил, что испанское правительство не справляется с беспорядками в Каталонии.

Одна из митингующих подчеркнула, что "важно, чтобы люди видели, что не все поддерживают независимость Каталонии".

Напомним, что каталонцы уже шесть дней протестуют из-за решения Верховного суда Испании приговорить к длительным тюремным заключениям политиков, которые поддержали независимость Каталонии в 2017 году. По данным полиции, в результате протестов пострадало не менее 89 человек.