Лента RSS
Подписаться на ленту
21 октября 2019, понедельник, 00:19
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
20. 10. 2019

Трамп исказил фамилию главы Пентагона


Президент США Дональд Трамп назвал министра обороны Марка Эспера Эсперанто, соответствующую запись он опубликовал в Twitter в воскресенье, 20 октября.
 
Американский лидер процитировал министра, написав "Марк Эсперанто". 
 
В сообщении говорится о выполнении соглашения с Турцией о прекращении огня на севере Сирии. Есть стычки, которые уже закончились, а районы снова занимают курды, отметил Трамп со ссылкой на "Эсперанто".
 
Эсперанто – это международный язык, искусственно созданный варшавским окулистом Лазарем Заменгофом в 1887 году.

Трамп заявил о захвате американцами аэропортов в 18 веке
 
Напомним, на днях Трамп на встрече с премьер-министром Италии Серджо Маттареллой заявил о культурной связи двух стран "со времен Древнего Рима".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.