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20. 10. 2019

Квартал 95 и хор Веревки высмеяли Гонтареву


Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки на концерте студии Квартал 95, основателем которой является президент Владимир Зеленский, исполнил пародийную песню Горіла хата, палала о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Видео выступления обнародовано в воскресенье, 20 октября.
 
В анонсе юмористического номера ведущий Степан Казанин назвал сожжение дома Гонтаревой "ярким событием". Квартал 95 посвятил этому событию песню в исполнении Евгения Кошевого и женской части хора Веревки.
 
Кошевой с хором спели на мотив известной народной песни: "Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала".
 
В композиции можно услышать фразы: "Хата горит в Гореничах, а в Лондоні Валерія думає на Валерича", "Люди вогонь побачили – допомагати почали, відра схопили й прибігли, в вогонь соляру плескали". 
 
"У пісні цій мораль проста – хата згоріла від стида", – закончил Кошевой под аплодисменты зрителей.



Напомним, дом экс-главы Нацбанка под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на 17 сентбря в результате поджога. Гонтарева считает, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы олигархом Игорем Коломойским.

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Источник: korrespondent.net
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