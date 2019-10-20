Квартал 95 и хор Веревки высмеяли Гонтареву

Национальный заслуженный академический украинский народный хор имени Григория Веревки на концерте студии Квартал 95, основателем которой является президент Владимир Зеленский, исполнил пародийную песню Горіла хата, палала о поджоге дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Видео выступления обнародовано в воскресенье, 20 октября.
Напомним, дом экс-главы Нацбанка под Киевом в селе Гореничи сгорел в ночь на 17 сентбря в результате поджога. Гонтарева считает, что поджог ее дома и автомобиля невестки, а также ДТП с ней в Лондоне организованы олигархом Игорем Коломойским.
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Источник: korrespondent.net
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