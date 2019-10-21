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21. 10. 2019

Стыдно: министр культуры извинился перед Гонтаревой


Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед экс-главой Национального банка Валерией Гонтаревой за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки, артисты которого вместе с комиками из Квартала 95 исполнили шуточную песню о поджоге ее дома.
 
"Простите, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки", - написал министр на своей странице в Facebook.



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Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.

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Источник: korrespondent.net
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