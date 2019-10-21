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21. 10. 2019

Это стыд: Гонтарева отреагировала на шутку Квартала 95


Бывшая глава Национального банка Валерия Гонтарева прокомментировала Радио Свобода номер студии Квартала 95 о поджоге ее дома.

"Это стыд!!! Насмехаться над человеческим горем - такое невозможно представить в цивилизованном обществе", – сказала она.

Отвечая на вопрос, рассматривала ли она возможность заказа этого номера олигархом Игорем Коломойским, Гонтарева ответила, что она об этом не думала, но, возможно, так оно и есть.

"В цинизме 95-го Квартала сомнений давно нет. Но участие в этом народного хора, это уже позор для всей страны", – добавила экс-глава НБУ.

Гонтарева считает, что жалоба в суд в данном случае не принесет результата: "Если подавать в суд, то у меня денег не хватит на все эти суды. А еще и суды полностью продажные в пользу Коломойского. Вы это и сами видите", – заявила экс-чиновница.

Напомним, во время концерта Вечернего квартала артист Степан Казанин назвал сожжение дома "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.

Министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский извинился перед Гонтаревой за национальный хор Украины.

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Источник: korrespondent.net
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