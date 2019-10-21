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21. 10. 2019

В Чили задержали около 1,5 тысячи протестующих


В ходе протестов в Чили в воскресенье, 20 октября, задержаны 1 462 человека, сообщает местная радиостанция Bio Bio со ссылкой на прокуратуру.
 
В столичном регионе задержали 614 человек, остальные 848 были задержаны в других коммунах.
 
Отмечается, что пять человек погибли на винодельне в коммуне Ренка, где из-за беспорядков произошел пожар. Кроме того, накануне в результате пожара в супермаркете Сан-Бернардо погибли три человека.
 
Напомним, в Чили несколько дней продолжаются беспорядки, вызванные повышением стоимости проезда на метро в столице страны Сантьяго. Из-за этого в городе ввели режим чрезвычайного положения.
 
Затем президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что решение повысить цены на проезд в метро отменено, но протестующих это не остановило. Более того, беспорядки начались и в других регионах страны.

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Источник: korrespondent.net
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