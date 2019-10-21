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21. 10. 2019

США установят на корабле первый боевой лазер

 
США хотят в ближайшее время установить на корабле ВМС первый боевой лазерный комплекс, сообщает портал Drive.
 
Комплекс на данный момент находится в Сан-Диего. Его разработкой занималась американская военно-промышленная компания Northman Grumman, которая выиграла контракт на производство этого оружия еще в 2015 году.
 
Лазер будет установлен на корабле-доке USS Portland (LPD-27). Мощность луча в 150 кВт позволит поражать небольшие лодки и беспилотники.
 
Отмечается, что испытания нового вооружения были назначены на четвертый квартал этого года, однако правительство сместило эти сроки.
 
Напомним, в 2017 году ВМФ США провел испытание фактически первого лазерного оружия в мире. Кроме того, в США начали разрабатывать лазерное оружие для истребителей F-15.

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Источник: korrespondent.net
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