Трамп оставит в Сирии 200 спецназовцев – СМИ



Президент США Дональд Трамп оставит на востоке Сирии небольшой мобильный контингент войск для борьбы с террористами, сообщает The New York Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что 200 спецназовцев необходимы для точечного подавления групп террористов Исламского государства.

Ранее агентство Associated Press распространило информацию о том, что воинский контингент США не превысит 200 человек после вывода основной группы войск.

Напомним, 9 октября Турция начала новую операцию в Сирии под названием Источник мира. Ее целью является создание на севере Сирии буферной зоны, куда смогут вернуться беженцы. Эту территорию Анкара намерена очистить от бойцов курдских военизированных формирований.

17 октября США и Турция договорились о приостановке военной операции Источник мира на пять дней.

Анкара выдвинула условия прекращения военной операции – это отвод курдских вооруженных формирований на 30 км от границы и сдача ими тяжелого вооружения.

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Источник: korrespondent.net