На Японию надвигаются два новых тайфуна



К берегам Японии приближаются два новых тайфуна, сообщает главное метеоуправление страны.

Двадцатый за сезон тайфун Нэогури должен подойти к побережью юго-западнее Токио утром 22 октября. Порывы ветра могут достигать 45 метров в секунду.

Еще один тайфун Буалой также подойдет с юга. Он ударит по восточному побережью Японии в ночь на 26 октября, его скорость во время порывов ветра может достигнуть 50 метров в секунду.

Напомним, на прошлой неделе центральные районы Японии пострадали от сильнейшего за полвека тайфуна Хагибис. Из-за наводнений и оползней погибли 79 человек, еще десять до сих пор не найдены, число пострадавших приблизилось к 400.

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Источник: korrespondent.net