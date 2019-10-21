Зеленский прибыл с визитом в Японию

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 октября, прибыл с официальным визитом в Японию, сообщает пресс-служба главы государства.
Супруга украинского лидера Елена сопровождает его в заграничной поездке.
Напомним, украинский президент прибыл в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Источник: korrespondent.net
- Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby
новость