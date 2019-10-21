Лента RSS
Подписаться на ленту
21 октября 2019, понедельник, 06:28
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,04
  • € 2,27
21. 10. 2019

Зеленский прибыл с визитом в Японию


Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 октября, прибыл с официальным визитом в Японию, сообщает пресс-служба главы государства.

Супруга украинского лидера Елена сопровождает его в заграничной поездке.
 

Офис президента


Напомним, украинский президент прибыл в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.
 
Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Всего на церемонии интронизации нового императора будут присутствовать представители 174 стран.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Какие, все-таки, шотландцы волевые люди. Десять лет держат свою самогонку в бочках и ни капли…

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

17 ноября в Беларуси пройдут парламентские выборы.

Намерены ли вы участвовать в них?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.