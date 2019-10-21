Зеленский прибыл с визитом в Японию



Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 21 октября, прибыл с официальным визитом в Японию, сообщает пресс-служба главы государства.



Супруга украинского лидера Елена сопровождает его в заграничной поездке.



Офис президента



Напомним, украинский президент прибыл в Японию для участия в церемонии интронизации императора Нарухито.

Программой визита предусмотрены встречи Зеленского с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями обеих палат парламента Японии, членами японской парламентской ассоциации дружбы с Украиной, руководством Японского агентства международного развития и Японской ассоциации новой экономики, представителями японского бизнеса.

Кроме того, запланирован ряд двусторонних встреч президента Украины с лидерами зарубежных стран. Всего на церемонии интронизации нового императора будут присутствовать представители 174 стран.

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Источник: korrespondent.net