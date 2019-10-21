Итоги 20.10: Шутка Квартала и отставка губернатора



Британия запустила чрезвычайный план на случай Brexit без сделки

Правительство Британии запустило чрезвычайный план действий под названием Yellowhammer, разработанный на случай выхода из состава Евросоюза без соглашения. Лондон готовится к выходу из Евросоюза без соглашения, если Брююсель не согласится на отсрочку Brexit.

Коломойский заявил, что имеет влияние на главу фракции Слуга народа

Бизнесмен Игорь Коломойский назвал председателя фракции Слуга народа в Верховной Раде Давида Арахамию своим "ближайшим товарищем", на которого он имеет влияние."Он хороший парень, кстати, очень толковый", - отметил олигарх.

Квартал и национальный хор позлорадствовали над Гонтаревой

Во время концерта Вечернего квартала артисты назвали сожжение дома экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой "ярким событием", после чего на сцену исполнять песню вышли певицы из хора Веревки и юморист Евгений Кошевой. Они спели песню Горіла хата, палала, в Лондоні жінка плакала.





На шутку отреагировал министр культуры молодежи и спорта Владимир Бородянский – он извинился перед Гонтаревой за национальный хор.

Сама Гонтарева назвала такое выступление позором. "Это стыд!!! Насмехаться над человеческим горем - такое невозможно представить в цивилизованном обществе", – заявила экс-глава НБУ.

Губернатор Киевской области подал в отставку

Председатель Киевской областной государственной администрации Михаил Бно-Айриян написал заявление о своей отставке. О причинах такого решения он не сообщил. Чиновник уходит с должности спустя всего 100 дней после назначения на фоне критики со стороны части правящей партии.

Тем временем Кабинет министров согласовал назначение харьковского бизнесмена Алексея Чернышова новым главой Киевской ОГА.

Хакеры взломали представленные Папой Римским smart-четки

Эксперт по кибербезопасности из Франции Батист Роберт обнаружил в представленных Папой Римским smart-четках критическую уязвимость, которая позволяет злоумышленникам получить доступ к электронной почте пользователей.

В среднем на взлом eRosary уходило не более 15 минут. Пентестер уже связался с Ватиканом, после чего уязвимость закрыли.

США разбомбили свою авиабазу в Сирии

Американские военные полностью разрушили базу ВВС Аль-Кулаиб в северной Сирии, не дожидаясь подхода туда сирийской правительственной армии. На базе, которая ранее использовалась для приема и отправки самолетов и вертолетов международной коалиции, уничтожена в том числе взлетно-посадочная полоса.

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Источник: korrespondent.net