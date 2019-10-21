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21. 10. 2019

В Конго погибли 24 человека в ДТП с автобусом

В Демократической республике Конго в дорожной аварии с участием автобуса погибли по меньшей мере 24 человека. Об этом накануне сообщило местное издание Actualite.

Отмечается, что ДТП произошло возле города Мбанза-Нгунгу. По словам свидетелей аварии, автобус перевернулся и загорелся при спуске с горы. На борту находились около 100 торговцев, перевозивших свои товары.

Причина аварии не называется. Однако, как полагают очевидцы, ДТП могло произойти из-за неисправности тормозной системы.

Также пострадали 16 человек. Их доставили в городскую больницу, где сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Cмотрите фотогалерею: В Конго погибли 24 человека в ДТП с автобусом

Ранее в Конго опрокинулся грузовик с серной кислотой, и опасное вещество попало на два других авто. Тогда 18 человек погибли и еще девять пострадали.

Также сообщалось, что в Конго потерпел крушение военно-транспортный самолета Ан-72 с россиянами на борту. Этот самолет обеспечивал перевозки президента страны.

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Источник: korrespondent.net
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