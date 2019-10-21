В Северной Македонии пройдут внеочередные выборы

В Северной Македонии в апреле следующего года состоятся внеочередные парламентские выборы. Об этом на своей странице в Twitter заявил премьер-министр республики Зоран Заев в воскресенье, 20 октября.

По словам Заева, накануне во время встречи с президентом Стево Пендаровски было принято решение, что внеочередные парламентские выборы в Северной Македонии состоятся 12 апреля 2020 года. Глава правительства подчеркнул, что парламентские выборы будут способствовать евроатлантической интеграции страны.

"Единодушная позиция всех лидеров заключается в том, что евроатлантическая интеграция является нашей целью. Было решено, что парламентские выборы пройдут 12 апреля 2020 года. Мы движемся по пути к демократии, которая объединяет европейские ценности, верховенство закона, человеческие свободы и права. Я надеюсь, что 12 апреля граждане примут мудрое решение", – написал он.

Кроме того, с 3 января в Северной Македонии начнет действовать временное правительство.

Напомним, Северная Македония была вынуждена изменить собственное название ради вступления в ЕС и НАТО, поскольку на этом настаивала Греция, которая является членом ЕС.

Тем не менее, на прошлой неделе стало известно, что ЕС отказался начать переговоры о вступлении двух стран – Северной Македонии и Албании. Еврокомиссар Хан заявил, что лидеры Евросоюза "не смогли выполнить свое обязательство" о начале переговоров.

Евросовет объяснил "отказ" Албании и Северной Македонии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net